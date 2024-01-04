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Оператор: Будущее расширение IGB обеспечит доставку природного газа и в Молдову и Украину

Оператор: Будущее расширение IGB обеспечит доставку природного газа и в Молдову и Украину В 2023 году по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) транспортировано более 15,5 млн МВтч природного газа.
Энергетика
4 января 2024 г. 10:25
Оператор: Будущее расширение IGB обеспечит доставку природного газа и в Молдову и Украину

В 2023 году по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) транспортировано более 15,5 млн МВтч природного газа.

Как передает Report со ссылкой на компанию-оператора интерконнектора (ICGB), поставки были осуществлены без каких-либо сбоев.

"Соединительная линия, годовая мощность которой составляет 3 млрд кубометров, существенно поддержала энергетические потребности Болгарии, обеспечивая около половины внутреннего потребления страны и облегчая транспортировку газа в соседние страны. Примечательно, что за последний год к нему присоединилось более 20 новых пользователей.

Расширяя свою инфраструктуру в Кырджали, интерконнектор теперь обеспечивает местные предприятия и потребителей диверсифицированными источниками газа. В прошлом году были проведены первые ежегодные аукционы, с помощью которых было обеспечено более 80% резервирования мощностей на предстоящий газовый год, обеспечив высокий интерес со стороны трейдеров и облегчив доступ к объемам газа с терминала СПГ в Александруполисе", - отмечает оператор.

В качестве стратегического шага ICGB инициировал процесс увеличения пропускной способности соединительных линий с целью довести техническую мощность IGB до 5 млрд кубометров в год. Это перспективное начинание еще больше укрепит роль интерконнектора в региональном энергетическом ландшафте. Кроме того, как отмечает оператор, вклад IGB в строительство Вертикального коридора укрепит энергетическую связь Европы, обеспечив безопасный маршрут доставки природного газа в Молдову и Украину.

"Это амбициозное расширение согласуется с видением ICGB по расширению Вертикального газового коридора до Молдовы и Украины, подчеркивая важность синхронизированного развития инфраструктуры для устойчивого и безопасного энергетического сектора. Реализация проекта ICGB, совместным предприятием BEH Ltd. и IGI Poseidon, подчеркивает совместные усилия Болгарии и Греции по укреплению региональной энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

Газопровод IGB протяженностью 182 км и проектной мощностью 3 млрд кубометров является важной вехой в энергетическом ландшафте.

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Версия на азербайджанском языке Operator: "IGB-nin genişləndirilməsi Moldova və Ukraynaya təbii qaz tədarükünü təmin edəcək"
Версия на английском языке Operator: IGB's future expansion to provide secure natural gas route to Moldova and Ukraine

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