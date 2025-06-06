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Оператор: Газопровод IGB готов к реверсным поставкам в Грецию

Оператор: Газопровод IGB готов к реверсным поставкам в Грецию С начала коммерческой эксплуатации интерконнектора Греция-Болгария (IGB), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Болгарию, поставлено свыше 34,5 млн МВт/ч природного газа.
Энергетика
6 июня 2025 г. 18:06
Оператор: Газопровод IGB готов к реверсным поставкам в Грецию

С начала коммерческой эксплуатации интерконнектора Греция-Болгария (IGB), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Болгарию, поставлено свыше 34,5 млн МВт/ч природного газа.

Об этом сообщил Report оператор проекта ICGB.

“Интерконнектор продолжает играть ключевую роль в укреплении энергетической безопасности и диверсификации поставок как для Болгарии, так и в более широком региональном контексте. В системе зарегистрированы более 45 участников рынка, при этом наблюдается устойчивый интерес со стороны пользователей”, - отмечается в заявлении ICGB.

По информации оператора, в зимний период через IGB покрывается свыше 40% внутреннего потребления газа в Болгарии, а летом этот показатель превышает 60%. Газопровод также позволяет осуществлять виртуальные реверсные поставки в Грецию.

С начала эксплуатации в обратном направлении уже было транспортировано около 2 млн МВт/ч, что, по мнению оператора, демонстрирует операционную гибкость системы.

“ICGB полностью готова к коммерческому запуску реверсных поставок из Болгарии в Грецию через точку соединения в Комотини (IP ICGB-DESFA), как только соответствующая пропускная способность будет доступна на греческой стороне. В этом направлении ведется тесное сотрудничество с греческим оператором DESFA для реализации этой возможности и дальнейшего повышения гибкости регионального газового рынка”, - подчеркнули в компании.

Отметим, что газопровод IGB соединяет национальную газотранспортную систему Греции (оператор – DESFA SA) и Трансадриатический газопровод (TAP AG) в районе Комотини с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара Загора.

Протяженность газопровода составляет 182 км, диаметр - 813 мм. Проектная мощность составляет 3 млрд кубометров газа в год в направлении Греция–Болгария. При наличии рыночного интереса и технической возможности на смежных участках инфраструктуры предусмотрено увеличение пропускной способности до 5 млрд кубометров в год.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın təbii qazını Bolqarıstana nəql edən IGB-nin tədarük həcmi açıqlanıb

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