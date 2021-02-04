Операционные расходы на проект "Шахдениз" превысили 1 млрд долларов

Большая часть капитальных затрат относится к проекту “Шахдениз-2”

В 2020 году операционные расходы на деятельность по проекту газоконденсатного месторождения "Шахдениз" превысили 1 млрд долларов, капитальные составили 942 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете по итогам 2020 года, опубликованном оператором месторождения BP-Azerbaijan.

Операционные расходы возросли на 456 млн долларов США или 83,8%, капитальные сократились на 158 млн долларов США или 14,4%.

Было отмечено, что большая часть капитальных затрат относится к проекту “Шахдениз-2”.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).