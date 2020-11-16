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Операционные и капитальные затраты на BTC снизились

Операционные и капитальные затраты на BTC снизились За девять месяцев объем перевозок по BTC снизился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Энергетика
16 ноября 2020 г. 13:58
Операционные и капитальные затраты на BTC снизились

За три квартала текущего года операционные расходы на основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) составили около 67 млн долларов США, а капитальные затраты - около 20 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет BP-Azerbaijan, с момента ввода в эксплуатацию в июне 2006 года трубопровода БТC протяженностью 1 768 км до конца третьего квартала 2020 года через этот трубопровод было транспортировано более 469 млн тонн (3,52 млрд баррелей) сырой нефти.

Нефть загружена в Джейхане на 4 595 танкеров и отправлена на мировые рынки.

За три квартала текущего года объем операционных расходов по BTC по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 28 млн долларов США или 29,5%, а объем капитальных затрат - на 5 млн долларов США или 20%.

За три квартала этого года по BTC было экспортировано около 21,4 млн тонн (более 162 млн баррелей) сырой нефти и конденсата, которая загружена в Джейхане на 214 танкеров.

За девять месяцев объем перевозок по BTC снизился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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