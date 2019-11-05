​Операционные и капитальные расходы по проекту АЧГ сократились

В январе-сентябре текущего года операционные расходы в рамках разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия составили порядка 418 млн долларов.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров.

По сравнению с показателем за 2018 год эта сумма увеличилась на 13,9% или 51 млн долларов.

За отчетный период капитальные расходы на деятельность по АЧГ составили 1 034 млн долларов, что на 209 млн долларов или 25,3% меньше, чем в 2018 году.

Долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, SOCAR - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.