ОПЕК+ ждет от штрафников четкого плана сокращения добычи на ближайшие месяцы

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ на онлайн-заседании в четверг обсуждают соблюдение квот в соглашении о сокращении добычи по итогам мая, после встречи страны, не выполнившие свои обязательства, должны представить подробный график выполнения сделки на ближайшие месяцы.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

"Обсудили отставание Анголы, Ирака. Все отстающие должны представить четкий график на ближайшие месяцы", - сказал он.

На встрече 6 июня страны ОПЕК+ закрепили договоренности, по которым проштрафившиеся страны должны полностью компенсировать недосокращенные объемы в течение июля - сентября.

Напомним, что страны ОПЕК+ с участием России с мая выполняют соглашение о сокращении добычи нефти почти на 9,7 млн б/с. Изначально такой объем планировалось убирать с рынка только в мае - июне, но на министерской встрече 6 июня было принято решение продлить эти условия еще на один месяц, до конца июля. Позднее агентство Reuters сообщало, что министры могут всерьез рассмотреть пролонгацию и вовсе до конца лета. Однако министерский мониторинговый комитет не обладает полномочиями принятия решения. Комитет может только вынести рекомендацию, которую затем должны обсудить все 23 страны, участвующие в Венском соглашении. В мониторинговый комитет входят восемь стран, среди которых Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Венесуэла, Алжир и Казахстан.