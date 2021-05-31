ОПЕК высказалась о возможном росте нефтедобычи в Иране

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что Тегеран может без всяких проблем увеличить добычу нефти до 6,5 миллиона баррелей в день

ОПЕК ждет, что будущий рост добычи нефти Ирана будет происходить прозрачно и упорядочено, сохраняя стабильность на рынке.

Как передает Report, об этом заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, слова которого приводятся в сообщении на сайте организации.

"Мы предполагаем, что ожидаемое возвращение иранской добычи (нефти — ред.) и экспорта на мировой рынок будет происходить упорядочено и прозрачно, тем самым поддерживая относительную стабильность, которой мы упорно добивались с апреля прошлого года", — сказал он.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что Тегеран может без всяких проблем увеличить добычу нефти до 6,5 миллиона баррелей в день, то есть, более чем вдвое по сравнению с текущими показателями.