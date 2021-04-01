ОПЕК+ выполнила сделку по сокращению добычи в феврале более чем на 100%

Члены ОПЕК+ подчеркнули важность бдительности, тем более что рынок нефти еще не восстановился и не достиг уровней спроса, который был до пандемии

Страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в феврале текущего года более чем на 100%.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Algeria Press Service , об этом заявил министр энергетики и шахт Алжира Мухаммед Аркаб.

"Уровень соблюдения соглашения об ограничении добычи нефти был полным в феврале и даже превысил 100%", - отметил он.

"Отчеты технического комитета продемонстрировали наличие положительных индикаторов стабилизации на мировом рынке, но также выявили некоторую неопределенность на нефтяных рынках, особенно после быстрого распространения новых штаммов коронавируса в мире, что приводит к закрытию стран-потребителей, влияющему и на спрос, и на цены", - подчеркнул Аркаб.

"Таким образом, члены ОПЕК+ подчеркнули важность бдительности, тем более что рынок нефти еще не восстановился и не достиг уровней спроса, который был до пандемии", - заявил алжирский министр.

Алжир - член ОПЕК и один из крупнейших экспортеров нефти в Африке и арабском мире.