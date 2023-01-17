ОПЕК выполнила сделку по сокращению добычи в декабре на 167%

Добыча нефти ОПЕК в декабре выросла на 91 тыс. баррелей в сутки к уровню ноября, до 28,97 млн баррелей в сутки. Однако страны организации, несмотря на снижение квоты, вновь добывали ниже разрешенных им в рамках сделки ОПЕК+ уровней, выполнив соглашение на

Добыча нефти ОПЕК в декабре выросла на 91 тыс. баррелей в сутки к уровню ноября, до 28,97 млн баррелей в сутки. Однако страны организации, несмотря на снижение квоты, вновь добывали ниже разрешенных им в рамках сделки ОПЕК+ уровней, выполнив соглашение на 167.

Как передает Report, это следует из данных январского доклада организации.

"Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в декабре 2022 года составил в среднем 28,97 млн баррелей в сутки, что на 91 тыс. баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Нигерии, Анголе, Ливии и Венесуэле, тогда как в Кувейте, Конго и Алжире снизилась", - говорится в докладе.

Обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ имеют 10 из 13 стран ОПЕК, которые должны были сокращать добычу в декабре на 1,273 млн баррелей в сутки от уровня августа, однако фактическое сокращение составило 2,127 млн баррелей. Таким образом ОПЕК в декабре выполнила сделку на 167%, сокращая добычу на 854 тыс. баррелей в сутки больше плана.

Альянс ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе прошлого года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений.

По условиям на сентябрь альянс ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, а в октябре - сокращал на этот же объем и должен был вернуться к уровням августа. В ноябре-декабре ОПЕК+ сокращал добычу на 2 млн баррелей в сутки от августовского уровня, в 2023 году пока продолжает следовать этим же параметрам.

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений до сих пор не могут нарастить добычу до позволенного им уровня.