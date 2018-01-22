ОПЕК+ выполнила сделку на 107% за прошлый год

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК+ за год выполнили обязательства в среднем на 107%. Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом было отмечено на заседании министерского комитета по мониторингу в Омане.

"В декабре 2017 года ОПЕК и другие страны не ОПЕК, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, достигли превосходного уровня соблюдения своих обязательств - 129%, самый высокий уровень с момента начала действия декларации о сотрудничестве. В среднем приверженность соглашению за весь первый год его действия составила 107%», - говорится в сообщении.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что Россия за год выполнила обязательства по соглашению ОПЕК+ более, чем на 100%. Министр также заявил, что Россия при выходе из сделки ОПЕК+ сможет постепенно нарастить добычу нефти.