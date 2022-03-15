ОПЕК: Военный конфликт в Украине приведет к снижению потребления нефти

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 4,2 млн б/с, однако ждет пересмотра прогноза на фоне геополитических потрясений.

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 4,2 млн б/с, однако ждет пересмотра прогноза на фоне геополитических потрясений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из мартовского отчета организации.

"Прогноз может измениться в ближайшие недели, когда появится больше ясности в отношении далеко идущих последствий геополитических потрясений", - отметили в ОПЕК.

Прогноз поставок из стран, не входящих в ОПЕК, также ждет пересмотра из-за военного конфликта в Украине. "Этот прогноз находится на стадии оценки и будет пересмотрен и скорректирован в ближайшие недели, если это будет необходимо", - отметили в организации. Предыдущий прогноз роста поставок нефти от стран "не ОПЕК" в 2022 году составлял 3 млн б/с год к году. Ожидалось, что США, Россия, Канада, Бразилия и Казахстан станут основными драйверами роста.

Военный конфликт в Украине приведет к снижению потребления нефти и инвестиций в сектор при ускорении инфляции и экономической неопределенности.

Страны ОПЕК в феврале 2022 года нарастили добычу нефти на 440 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 28,47 млн б/с, следует из мартовского отчета ОПЕК.