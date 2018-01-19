ОПЕК: Во втором полугодии 2018 года добыча нефти может резко возрасти

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Объем ежесуточной добычи ОПЕК по итогам 2018 года может увеличиться на 0,2 млн баррелей или 0,6% и составить 33,1 млн баррелей, а во втором полугодии - 34 млн баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это следует из ежемесячного отчета картеля.

В декабре объем добычи ОПЕК увеличился на 0,042 млн баррелей/день или 0,13% и составил 32,416 млн, оставшись чуть ниже оговоренных соглашением ОПЕК+ 32,5 млн баррелей/день.

Объем добычи в Саудовской Аравии снизился на 11 тыс. баррелей/день или 0,11%, до 9,918 млн баррелей/день, а добыча в Венесуэле рухнула на целых 5% или 0,082 млн баррелей/день, до 1,745 млн баррелей/день. Впрочем, это было почти полностью компенсировано Нигерией, увеличившей добычу на 75,7 млн баррелей/день или 4,2%, до 1,861 млн баррелей/день. Также в декабре выросла добыча и в Алжире, Анголе, Иране и Кувейте.

ОПЕК повысил оценку по мировому спросу на нефть в 2017 году на 1,57 млн баррелей/день или 1,64%, до 96,99 млн баррелей/день, соответствующий прогноз на 2018 год – на 1,53 млн баррелей/день или 1,58%, до 98,51 млн баррелей/день. Ожидается, что по итогам 2018 года предложение нефти за пределами ОПЕК вырастет на 1,15 млн баррелей/день или 1,99%, до 58,94 млн баррелей/день, благодаря увеличению добычи в США, Канаде, Мексике и Великобритании. В то же время объем добычи в Норвегии и Аргентине, вероятно, снизится.