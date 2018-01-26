ОПЕК ведет переговоры со странами Африки и Азии о присоединении к соглашению

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ ОПЕК ведет переговоры с несколькими странами в Африке и Азии о присоединении к соглашению о сокращении добычи нефти (ОПЕК+).

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом заявил министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

"Идут переговоры с несколькими странами в Африке и Азии, которые я бы предпочел не называть, и я надеюсь, что они присоединятся к нашим усилиям по балансировке рынка в течение 2018 года", - сказал Бахит ар-Рашиди.

Ранее сообщалось, что генсек ОПЕК не ожидает балансировки рынка нефти в первом полугодии.