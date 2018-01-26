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    ОПЕК ведет переговоры со странами Африки и Азии о присоединении к соглашению

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ ОПЕК ведет переговоры с несколькими странами в Африке и Азии о присоединении к соглашению о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). 

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом заявил министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

    "Идут переговоры с несколькими странами в Африке и Азии, которые я бы предпочел не называть, и я надеюсь, что они присоединятся к нашим усилиям по балансировке рынка в течение 2018 года", - сказал Бахит ар-Рашиди.

    Ранее сообщалось, что генсек ОПЕК не ожидает балансировки рынка нефти в первом полугодии.

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