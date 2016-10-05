ОПЕК ведет переговоры с Азербайджаном

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Соглашение между странами-производителями нефти о сокращении добычи нефти позволит увеличить цену барреля на 10-15 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

По его словам, принятие решения о сокращении добычи на очередном саммите между странами-членами ОПЕК, который пройдет в ноябре в Австрии, приведет к подорожанию нефти.

Напомним, что на прошлой неделе ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 млн баррелей нефти в сутки, однако по конкретным ограничениям для каждой из стран картеля пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на следующей встрече организации, которая пройдет 30 ноября в Вене.

По словам Э.Пино, непосредственно ОПЕК может сократить добычу на 0,7 млн баррелей: "Предусматривается, что еще на 0,5 млн баррелей предложение на рынке будет уменьшено за счет соглашения между ОПЕК и странами, не входящими в организацию, чтобы в сумме получить 1,2 млн".

Министр нефти подчеркнул, что сейчас продолжаются активные переговоры с Оманом, Россией, Азербайджаном относительно уровней производства. "Это было бы историческим соглашением, которое ранее никогда не достигалось", — заметил дель Пино.