ОПЕК: В следующем году спрос на нефть в глобальном рынке достигнет рекордного уровня

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует, что мировой спрос на нефть продолжит расти и уже в 2017 году достигнет рекордного уровня в 95,41 млн. баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в августовском докладе организации.

ОПЕК считает, что в 2016 году мировой спрос на нефть вырастет на 0,09 млн. баррелей и составит 94,26 млн. баррелей в день.

Поставки нефти не входящих в ОПЕК стран в 2016 году снизится на 0,79 млн. баррелей в сутки и составит 56,13 млн. баррелей.

В 2017 году прирост среднесуточного спроса на нефть составит 1,2 млн. баррелей - до 33 млн. баррелей. В этом году ожидается увеличение данного показателя на 1,9 млн. баррелей.

По предварительным данным, нефтедобыча по сравнению с июнем в июле выросла на 240 тыс. баррелей в сутки и достигла 95,14 млн. баррелей в сутки. В не входящих в ОПЕК странах ежедневный прирост составил 0,2 млн. баррелей, а в странах ОПЕК - 46 тыс. баррелей.

Сокращение расходов на добычу и разведку в не входящих в ОПЕК странах привело к снижению производства нефти в этих странах в первой половине 2016 года на 0,5 млн. баррелей в сутки в годовом выражении.

Согласно докладу организации, затраты крупнейших мировых нефтегазовых компаний на геологоразведку и добычу сократятся в 2016 году на 20% в годовом исчислении - до 135 млрд. долларов.