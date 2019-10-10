ОПЕК в сентябре сократила нефтедобычу на 1,3 млн б/с

ОПЕК в сентябре сократила нефтедобычу на 1,318 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем - до 28,5 млн б/с.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете организации.

Сокращение почти полностью пришлось на Саудовскую Аравию, добыча которой сократилась из-за атак на объекты инфраструктуры на 1,28 млн б/с - до 8,564 млн б/с.

По данным самой Саудовской Аравии, страна сократила добычу в сентябре всего на 660 тысяч б/с, до 9,129 млн б/с. В предыдущем месяце королевство являлось одним из лидеров роста добычи, уменьшив ее за месяц на 118 тысяч б/с - до 9,805 млн б/с.

Производство нефти в сентябре сократилось также в Ираке - на 60 тысяч б/с, до 4,7 млн б/с, тогда как страна обязалась сократить добычу до 4,5 млн б/с. Нигерия снизила добычу нефти на 16 тыс. б/с - до 1,86 млн б/с при необходимом уровне сокращения до 1,69 млн б/с. Обе страны на министерской встрече мониторингового комитета ОПЕК+ пообещали выйти уже в октябре на 100%-ое исполнение.

В то же время Ливия, не участвующая в сделке, увеличила производство на 104 тысячи б/с. Венесуэла сократила добычу, по данным вторичных источников, еще на 82 тысячи б/с, по данным самой страны - на 184 тысячи б/с. Добыча Ирана снизилась в сентябре на 34 тысячи б/с.