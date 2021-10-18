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ОПЕК+ в сентябре перевыполнил требования по ограничению добычи

ОПЕК+ в сентябре перевыполнил требования по ограничению добычи Альянс ОПЕК+ выполнил в сентябре соглашение по ограничению добычи нефти на 115%.
Энергетика
18 октября 2021 г. 09:47
ОПЕК+ в сентябре перевыполнил требования по ограничению добычи

Альянс ОПЕК+ выполнил в сентябре соглашение по ограничению добычи нефти на 115%.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

"Исполнение ОПЕК+ по сокращению достигло 115% в сентябре", — проинформировало агентство, ссылаясь на осведомленных делегатов. При было отмечено, что в августе соглашение было выполнено на 116%.

Перевыполнение требований соглашения, говорится в сообщении, означает, что некоторые члены альянса не способны нарастить добычу до оговоренных объемов. В результате это может привести к дефициту предложения и оказать давление на более крупных производителей нефти, побудив их нарастить добычу.

В связи с падением спроса на нефть из-за пандемии COVID-19 альянс с мая прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере оздоровления ситуации сделка корректировалась. С августа же нынешнего года ОПЕК+ увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно и рассчитывает в сентябре 2022 года постепенно выйти из обязательств по сокращению. На сентябрь они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.

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