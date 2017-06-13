ОПЕК нарастила добычу нефти в мае

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ ОПЕК в мае нарастила добычу нефти на 336,1 тыс. баррелей вдень по сравнению с апрелем- до 32,139 млн баррелей в сутки. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в июньском докладе организации.

Согласно докладу, десять стран ОПЕК, бравших на себя обязательства по снижению добычи (Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла), в мае снизили ее суммарно на 1,325 млн баррелей в день по сравнению с октябрем. Таким образом, страны ОПЕК выполнили свои обязательства по соглашению на 106%.

При этом из стран, продемонстрировавших в отчетном месяце наибольший рост нефтедобычи, от обязательств по сделке ОПЕК+ освобождены лишь Ливия и Нигерия. Добыча нефти в Ливии в мае увеличилась по сравнению с апрелем на 178,2 тыс. баррелей в день - до 730 тыс. баррелей в сутки. В Нигерии показатель вырос на 174,2 тыс. баррелей в день - до 1,68 млн баррелей в сутки. В то же время Ирак, участвующий в соглашении, увеличил добычу в месячном выражении на 44,4 тыс. баррелей в день - до 4,424 млн баррелей в сутки, выполнив свои обязательства лишь на 65%, следует из доклада.

Иран, по условиям соглашения получивший возможность нарастить добычу до досанкционного уровня, незначительно увеличил производство нефти по сравнению с апрелем. Показатель вырос на 4,5 тыс. баррелей в день, до 3,795 млн баррелей в сутки, что соответствует договоренностям ОПЕК+.