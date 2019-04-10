ОПЕК в марте снизил нефтедобычу на 534 тыс. баррелей в сутки

ОПЕК в марте снизил добычу по сравнению с февралем на 534 тыс. баррелей в сутки - до 30,02 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете картеля.

Лидером сокращения который месяц подряд выступает Саудовская Аравия, в марте добыча нефти в этой стране по сравнению с февралем снизилась на 324 тыс. баррелей - до 9,794 млн баррелей в сутки. По сравнению с октябрем королевство в марте сократило добычу на 839 тыс. баррелей, что означает выполнение сделки уже на 500 тыс. баррелей в сутки или на 161%.

Ирак снизил добычу на 126 тыс. баррелей в сутки по сравнению с февралем, до 4,522 млн, по сравнению с октябрем 2018 года добыча снизилась на 131 млн баррелей в сутки. Таким образом, страна выполнила обязательства по сокращению на 93%.

Иран, который не участвует в сделке ОПЕК+, в марте снизил добычу нефти на 28 тыс. баррелей в сутки по сравнению с февралем - до 2,698 млн. Добыча нефти в Венесуэле, которая также не участвует в сделке, за месяц снизилась на 289 тыс. баррелей в сутки - до 732 млн. Ливия, наоборот, нарастила добычу на 196 тыс. баррелей в сутки - до 1,098 млн.

Нигерия, которая во время действия предыдущего соглашения была освобождена от обязательств по сокращению и теперь участвует в новом соглашении, увеличила добычу на 11 тыс. баррелей в сутки - до 1,733 млн. Между тем, по сравнению с октябрем 2018 года добыча в Нигерии снизилась на 5 тыс. баррелей в сутки, исполнение сделки составило 9%.