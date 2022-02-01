ОПЕК+ в конце 2021 года достигла абсолютного рекорда выполнения Венской сделки

Страны соглашения ОПЕК+ в декабре 2021 года сократили добычу нефти на 122%, убрав таким образом с рынка 4,586 млн б/с вместо положенных 3,759 млн б/с. Такой процент перевыполнения обязательств является максимальным с мая 2020 года, когда стартовало действ

Страны соглашения ОПЕК+ в декабре 2021 года сократили добычу нефти на 122%, убрав таким образом с рынка 4,586 млн баррелей в сутки вместо положенных 3,759 млн. Такой процент перевыполнения обязательств является максимальным с мая 2020 года, когда стартовало действующее соглашение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные из отчета технического комитета ОПЕК+, который заседал во вторник в режиме онлайн.

Страны ОПЕК в декабре 2021 года выполнили свои обязательства на 127%, это также абсолютный рекорд соблюдения условий сделки. Таким образом, 10 стран ОПЕК, сокращающих добычу по соглашению, убрали с рынка в декабре 3,026 млн баррелей в сутки вместо положенных по соглашению 2,383 млн.

Страны "не ОПЕК", участвующие в соглашении, в декабре соблюдали сделку на 114% от плана. Таким образом, они смогли в последний месяц года сократить добычу на 1,569 млн вместо оговоренных в соглашении 1,376 млн баррелей в сутки.

Перевыполнение сделки складывается за счет нескольких стран, которые в декабре добывали меньше допустимой для них квоты. Так, Саудовская Аравия в декабре производила 9,945 млн баррелей нефти вместо возможных по соглашению 10,018 млн баррелей в сутки. Отстает от графика и Нигерия, которая в декабре ежесуточно добывала 1,317 млн баррелей вместо 1,666 млн. Не могут нарастить добычу в соответствии с квотой также Ангола - добывала 1,164 млн баррелей вместо 1,392 млн, а также Конго, Экваториальная Гвинея и Кувейт. Наращивать добычу в соответствии с квотами получается у ОАЭ и Ирака, свидетельствуют данные отчета.

Из стран "не ОПЕК" от темпов восстановления добычи отстают также Азербайджан (605 тыс. баррелей в сутки вместо ежесуточных 654 тыс. баррелей), Малайзия (415 тыс. вместо 542 тыс.), Россия (9,944 млн вместо 10,018 млн).