ОПЕК: В ближайшие 3 года глобальный спрос на нефть превысит 100 млн баррелей в стуки

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ К 2020 году спрос на нефть в мире превысит 100 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, об этом заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на конференции Oil & Money в Лондоне.

Эта оценка на 3,3% выше прогноза ОПЕК на текущий год, который составляет около 96,8 млн баррелей в сутки.

М.Баркиндо сказал также, что он не видит "пика спроса на нефть в обозримом будущем". По его словам, цены и глобальный нефтяной спрос будут повышаться, поскольку мировая экономика продолжает укрепляться.

Сохраняющееся повышение спроса означает, что стабильные инвестиции в нефтяную отрасль являются критичными, также как и продолжение рабочего сотрудничества со странами, не входящими в ОПЕК, сказал М.Баркиндо.

По его словам, Ливия и Нигерия показывают стабильный прогресс, и ОПЕК ждет полного восстановления добычи в этих странах. Присоединение Ливии и Нигерии к соглашению об ограничении добычи нефти будет зависеть от их успехов, сказал он, отметив, что у государств по-прежнему есть проблемы с финансами и безопасностью.

М.Баркиндо также сообщил, что запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре были на 159 млн баррелей выше среднего показателя за последние 5 лет, а резервы нефтепродуктов почти вернулись к этому уровню. С января избыток запасов нефти ОЭСР сократился вдвое, добавил он.