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ОПЕК+ в августе перевыполнил условия сделки по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ в августе перевыполнил условия сделки по сокращению добычи нефти Альянс ОПЕК+ в августе вновь перевыполнил соглашение по ограничению добычи нефти, достигнув показателя в 116%.
Энергетика
14 сентября 2021 г. 13:47
ОПЕК+ в августе перевыполнил условия сделки по сокращению добычи нефти

Альянс ОПЕК+ в августе вновь перевыполнил соглашение по ограничению добычи нефти, достигнув показателя в 116%.

Как передает Report, об этом говорится в сентябрьском докладе Международного энергетического агентства (IEA).

"Общее исполнение соглашения выросло до 116% с прежних 109% в прошлом месяце, на что повлиял плановый ремонт на крупнейшем месторождении Казахстана "Кашагане" и операционные сложности в Нигерии. Нигерия, Ангола и Малайзия продолжают испытывать сложности со снижением производства и не выдерживают свои целевые показатели", — сообщается в докладе. Только страны ОПЕК соблюдали соглашение на 118%, а вне ОПЕК — на 112%.

В целом добыча нефти ОПЕК+ в июле снизилась на 150 тысяч баррелей в сутки, до 41,58 миллиона баррелей в сутки, так как снижение добычи в Казахстане, Мексике и Нигерии значительно перевешивает ее рост в Саудовской Аравии, Ираке и России, отмечает IEA.

Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти до 9,56 миллиона баррелей в сутки против 9,46 миллиона баррелей в июле. Но королевство все еще перевыполняет свою норму по сокращению добычи нефти на 3%.

"Добыча нефти в России в августе выросла на 90 тысяч баррелей в сутки, до 9,71 миллиона баррелей в сутки, ее выполнение сделки упало до 92% — самого низкого показателя среди крупных производителей в ОПЕК", — также говорится в докладе. В июле оно оценивалось в 95%, в июне — в 92%.

Как отмечают авторы доклада, добыча в РФ в соответствии с условиями сделки ежемесячно может расти примерно на 100 тысяч баррелей в сутки. Однако России придется сократить добычу нефти в сентябре, чтобы достичь целевого показателя в 9,7 миллиона баррелей, в то время как основные производители нефти в стране готовятся к увеличению добычи в ближайшие месяцы.

Напомним, что альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил совокупную добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

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Версия на английском языке OPEC+ overfulfills oil production cut deal in August
Версия на азербайджанском языке OPEC+ neft hasilatının azaldılması üzrə müqavilə şərtlərini yerinə yetirib

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