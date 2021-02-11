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ОПЕК увеличила добычу нефти в январе

ОПЕК увеличила добычу нефти в январе Соблюдение сделки ОПЕК+ до 103% является максимальным показателем с июня
Энергетика
11 февраля 2021 г. 14:44
ОПЕК увеличила добычу нефти в январе

Добыча нефти стран ОПЕК в январе выросла на 240 тысяч баррелей в сутки к уровню декабря, до 25,45 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (EIA).

Рост показателя произошел на фоне ослабления ограничений по сделке ОПЕК+ в январе. Так, страны вне ОПЕК, участвующие в соглашении, увеличили свою добычу нефти в месячном выражении на 120 тысяч баррелей в сутки, до 14,59 миллиона.

Отметим, что новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона.

ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. При этом по условиям от 5 января в феврале и марте добычу увеличивают только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки и 7,05 миллиона соответственно.

Таким образом альянс в январе выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 103%, что является максимальным показателем с июня прошлого года, при этом страны ОПЕК соблюдали свои обязательства на 108%, вне ОПЕК — на 94%, а Россия — на 95%, оценило исполнение договора Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном докладе.

"Ограничения добычи ОПЕК+ в январе были ослаблены на 500 тысяч баррелей в сутки, что помогло повысить соблюдение сделки до 103% — максимальный показатель с июня", — пишет EIA.

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