ОПЕК увеличил прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане

Добыча жидких углеводородов в Азербайджане в 2021 году увеличится на 0,02 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и составит в среднем 0,75 млн баррелей в сутки.

Добыча жидких углеводородов в Азербайджане в 2021 году увеличится на 0,02 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и составит в среднем 0,75 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в декабрьском докладе ОПЕК.

Согласно прогнозам, в 2022 году ожидается рост добычи на 0,08 млн баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом - в среднем до 0,82 млн баррелей в сутки.

"Добыча жидких углеводородов в Азербайджане в октябре снизилась на 0,01 млн баррелей до 0,72 млн баррелей в сутки, увеличившись на 0,03 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча нефти снизилась на незначительные 0,04 млн баррелей до среднего уровня 0,582 млн баррелей в сутки, поскольку до середины октября на платформе "Чираг" продолжалось техническое обслуживание, начавшееся 23 сентября", - говорится в докладе.

Согласно официальным источникам, добыча конденсата также незначительно упала до около 0,14 млн баррелей в сутки. ОПЕК ожидает, что в ноябре добыча азербайджанской нефти вырастет в среднем до 0,77 млн баррелей в сутки после завершения в октябре на платформе "Чираг" технического обслуживания.