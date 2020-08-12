ОПЕК увеличила добычу в июле

В июле страны ОПЕК увеличили добычу нефти на 980 тыс. баррелей в сутки

В июле страны ОПЕК увеличили добычу нефти на 980 тыс. баррелей в сутки в сравнении с июнем.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

В июле суточная добыча нефти странами ОПЕК составила 23,17 млн баррелей.

Наибольший рост произошел в Саудовской Аравии (866 тыс. баррелей), ОАЭ (98 тыс. баррелей), Кувейте (73 тыс. баррелей). В дополнение к своим обязательствам в июне эти страны добровольно сократили добычу на 1 млн баррелей в день, 100 тыс. баррелей и 80 тыс. баррелей соответственно.

В прошлом месяце Ирак также увеличил добычу на 40 тысяч баррелей в сутки.

В целом, страны ОПЕК в июне выполнили соглашение ОПЕК+ на 96,7%.