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ОПЕК увеличила добычу в июле

ОПЕК увеличила добычу в июле В июле страны ОПЕК увеличили добычу нефти на 980 тыс. баррелей в сутки
Энергетика
12 августа 2020 г. 17:35
ОПЕК увеличила добычу в июле

В июле страны ОПЕК увеличили добычу нефти на 980 тыс. баррелей в сутки в сравнении с июнем.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

В июле суточная добыча нефти странами ОПЕК составила 23,17 млн баррелей.

Наибольший рост произошел в Саудовской Аравии (866 тыс. баррелей), ОАЭ (98 тыс. баррелей), Кувейте (73 тыс. баррелей). В дополнение к своим обязательствам в июне эти страны добровольно сократили добычу на 1 млн баррелей в день, 100 тыс. баррелей и 80 тыс. баррелей соответственно.

В прошлом месяце Ирак также увеличил добычу на 40 тысяч баррелей в сутки.

В целом, страны ОПЕК в июне выполнили соглашение ОПЕК+ на 96,7%.

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