ОПЕК увеличил добычу

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Объем добычи нефти членами ОПЕК вырос в июле на 90 тыс. баррелей в день или 0,27% - до 33 млн баррелей в день. Как сообщает Report, это следует из результатов проведенного агентством Reuters опроса.

По мнению большинства респондентов, главная причина этого заключается в дальнейшем росте добычи в Ливии, одной из стран, освобожденных от необходимости ее снижать в рамках соглашения ОПЕК+.

Кроме того, респонденты полагают, что в июле уровень выполнения условий соглашения ОПЕК+ составил 84%, в июне — 77%, в июле Саудовская Аравия добывала в среднем на 50 тыс. баррелей в день меньше, чем в июне, другой страной, сократившей объем добычи, стала Ангола.