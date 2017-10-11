ОПЕК улучшил прогнозы по мировому спросу на нефть

© ALEXANDER KLEIN/AFP/Getty Images

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ ОПЕК улучшил прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 и 2018 годах.

Как сообщает Report, об этом говорится в месячном обзоре нефтяного рынка ОПЕК (OPEC Monthly OİL Market Report).

Оценка спроса на нефть в мире на 2017 и 2018 годы была пересмотрена в сторону повышения примерно на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим отчетом, говорится в докладе. Согласно прогнозу, в 2017 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,5% и составит 96,8 млн баррелей в день, а в 2018 году – на 1,4%, до 98,14 млн баррелей.

В докладе отмечается, что улучшение прогноза в 2017 году отражает рост спроса в странах ОЭСР и Китае.