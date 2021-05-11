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ОПЕК ухудшила прогноз по росту предложения нефти от стран вне картеля

ОПЕК ухудшила прогноз по росту предложения нефти от стран вне картеля ОПЕК снизила прогнозы по добыче в Норвегии и Канаде из-за затянувшегося сезона ремонтов
Энергетика
11 мая 2021 г. 15:29
ОПЕК ухудшила прогноз по росту предложения нефти от стран вне картеля

Объем предложения нефти от стран "не ОПЕК" в 2021 г. вырастет на 0,7 млн б/с, до 63,6 млн б/с.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эта оценка на 0,2 млн б/с ниже мартовской, следует из апрельского отчета ОПЕК.

Ухудшение прогноза большей частью связано с падением добычи в США на 2,2 млн б/с в феврале этого года, что было вызвано сильными морозами и снежными бурями. Также ОПЕК снизила прогнозы по добыче в Норвегии и Канаде из-за затянувшегося сезона ремонтов.

Основными драйверами роста добычи жидких углеводородов в 2021 г. станут Канада, Бразилия, Китай и Норвегия, в то время как в США этот показатель снизится еще на 0,1 млн б/с год к году.

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