ОПЕК ухудшила прогноз по росту предложения нефти от стран вне картеля

ОПЕК снизила прогнозы по добыче в Норвегии и Канаде из-за затянувшегося сезона ремонтов

Объем предложения нефти от стран "не ОПЕК" в 2021 г. вырастет на 0,7 млн б/с, до 63,6 млн б/с.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эта оценка на 0,2 млн б/с ниже мартовской, следует из апрельского отчета ОПЕК.

Ухудшение прогноза большей частью связано с падением добычи в США на 2,2 млн б/с в феврале этого года, что было вызвано сильными морозами и снежными бурями. Также ОПЕК снизила прогнозы по добыче в Норвегии и Канаде из-за затянувшегося сезона ремонтов.

Основными драйверами роста добычи жидких углеводородов в 2021 г. станут Канада, Бразилия, Китай и Норвегия, в то время как в США этот показатель снизится еще на 0,1 млн б/с год к году.