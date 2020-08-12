ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире

ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки в текущем году

ОПЕК ухудшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на порядка 100 тыс. баррелей в сутки из-за замедления экономической активности в ряде стран.

Как передает Report со ссылкой на августовский отчет организации, ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки в текущем году (в июльском отчете прогноз был на уровне 8,95 млн баррелей в сутки).

По оценке ОПЕК, спрос на нефть в мире в 2020 году составит 90,63 млн баррелей в сутки. При этом уже в 2021 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 7 млн баррелей в сутки, до 97,6 млн баррелей в сутки, так как ОПЕК ожидает, что коронавирус будет локализован и не будет разрушительно влиять на мировую экономику.

Несмотря на то, что экономика начинает восстанавливаться, ОПЕК отмечает, что в следующем году спрос на топливо не вернется к уровням до пандемии из-за изменения рынка труда и распространения практики дистанционной работы.