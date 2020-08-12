О нас
Report Georgia

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки в текущем году
Энергетика
12 августа 2020 г. 16:58
ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире

ОПЕК ухудшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на порядка 100 тыс. баррелей в сутки из-за замедления экономической активности в ряде стран.

Как передает Report со ссылкой на августовский отчет организации, ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки в текущем году (в июльском отчете прогноз был на уровне 8,95 млн баррелей в сутки).

По оценке ОПЕК, спрос на нефть в мире в 2020 году составит 90,63 млн баррелей в сутки. При этом уже в 2021 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 7 млн баррелей в сутки, до 97,6 млн баррелей в сутки, так как ОПЕК ожидает, что коронавирус будет локализован и не будет разрушительно влиять на мировую экономику.

Несмотря на то, что экономика начинает восстанавливаться, ОПЕК отмечает, что в следующем году спрос на топливо не вернется к уровням до пандемии из-за изменения рынка труда и распространения практики дистанционной работы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке OPEC lowers its forecast for global oil demand

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек
В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек
7 августа 2020 г. 13:30
Задержан задушивший на море беременную жену
Задержан задушивший на море беременную жену
8 августа 2020 г. 13:24
Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима
Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима
6 августа 2020 г. 17:47
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
8 августа 2020 г. 23:31
Сахиль Бабаев: Около 20 тыс. человек отказались от общественных работ
Сахиль Бабаев: Около 20 тыс. человек отказались от общественных работ
7 августа 2020 г. 13:26
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
9 августа 2020 г. 06:35
В Азербайджане 144 новых факта заражения
В Азербайджане 144 новых факта заражения
6 августа 2020 г. 17:36
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
9 августа 2020 г. 12:38
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47
Скончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
ФотоСкончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
10 августа 2020 г. 12:01

Последние новости

17:55
Должностные лица ГФСЗ предстанут перед судом Происшествия
17:36
США высоко оценивают сотрудничество с Азербайджаном в области безопасности  Внешняя политика
17:35
ОПЕК увеличила добычу в июле Энергетика
17:26
Азербайджанский атлет в числе лучших  Индивидуальные
17:19
В ВОЗ оценили возможности России по созданию вакцины для всего мира В регионе
17:07
ОПЕК о динамике цен на нефть Энергетика
16:58
ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире Энергетика
16:52
В Азербайджане 93 новых случая заражения коронавирусом Здоровье
16:30
Прошла жеребьевка нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу Футбол
16:25
Утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга  Внутренняя политика
16:20
Казахстан разрешил отчуждение акций аэропорта Алматы турецкому холдингу Бизнес
16:19
Приехавшие на отдых в регион лица привлечены к ответственности Происшествия
15:59
Назначен новый начальник дорожной полиции Кюрдамира Происшествия
15:36
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку "Лондонскими такси" Инфраструктура
15:33
Назначен новый председатель Фонда развития предпринимательства Бизнес
Вся новостная лента