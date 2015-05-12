ОПЕК: Стоимость нефти за 10 лет достигнет 76 долларов за баррель

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По оптимистичному прогнозу экспертов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), стоимость нефти через 10 лет достигнет 76 долларов за баррель. Как сообщает Report, согласно пессимистичным предположениям, стоимость нефти упадет до 40 долларов.

Согласно распространенной газетой "The Wall Street Journal" информации на основе предварительной версии еще не опубликованного доклада о стратегии ОПЕК, даже по самому оптимистичному сценарию стоимость нефти к 2025 году достигнет 76 долларов за баррель. Эксперты ОПЕК опасаются, что нефтегазовые компании США выдержат низкие цены на нефть и повысят объемы добычи.

Отметим, что вчера стоимость барреля нефти из корзины стран ОПЕК составила 62,44 доллара. На торговой бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent составила 65-66 долларов за баррель.

В докладе также содержится рекомендация странам ОПЕК ужесточить квоты на добычу нефти. Ряд входящих в картель стран не соблюдают квоты, опасаясь, что они не смогут привлечь инвестиции в нефтяную отрасль. Однако в случае если квоты будут ужесточены, ОПЕК сможет регулировать цены на нефтяном рынке.