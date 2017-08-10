 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ОПЕК спрогнозировал небольшое увеличение спроса на нефть

    В 2017 и 2018 годах спрос на 100 тыс. баррелей в сутки превысит предыдущие прогнозы

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Общемировой спрос на нефть в 2017 году составит в среднем 96,5 млн баррелей/сутки. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РБК, это следует из прогноза ОПЕК. По сравнению с предыдущей версией документа прогноз спроса увеличен на 100 тыс. в сутки.

    В 2018 году, согласно обновленным данным ОПЕК, спрос на нефть в мире вырастет до 97,8 млн баррелей/сутки, что на те же 100 тыс. баррелей превышает озвученный ранее прогноз.

    Объем среднесуточной добычи нефти в невходящих в ОПЕК странах в 2017 году, по прогнозу экспертов картеля, составит 55,6 млн баррелей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi