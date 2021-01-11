Сделка ОПЕК+ способствует росту прибыли сланцевой отрасли США

В 2020 году добыча сырой нефти в США упала на 2 млн барр./сутки, поскольку низкие цены и упавший спрос вынудили производителей сланцевой нефти сократить свои убытки

Решение ОПЕК и стран-союзниц картеля не наращивать добычу нефти в феврале и марте стало запоздалым рождественским подарком для производителей сланцевой нефти США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, американские компании сократили свои расходы, но любое повышение цен позволит увеличить прибыльность их бизнеса.

В прошлом году добыча сырой нефти в США упала на 2 млн барр./сут. (б/с), поскольку низкие цены и упавший спрос вынудили производителей сланцевой нефти сократить свои убытки. Между тем, еще до начала пандемии инвесторы стали оказывать растущее давление на отрасль, чтобы сократить расходы и повысить ее доходность. Добыча сланцевой нефти быстро сократилась, но может также быстро восстановиться, если мировые цены продолжат свой рост.

На прошлой неделе Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, заявила, что добровольно сократит добычу на 1 млн б/с в феврале и марте. В то же время Россия и Казахстан увеличат добычу, не желая уступать свою долю рынка Соединенным Штатам.

Цены на нефть WTI 8 января превысили 52 доллара США за баррель, а цена 12-месячного фьючерса, который производители используют для планирования расходов на новые скважины, составила 51,37 доллара США за баррель по сравнению с 44,63 долларами США за баррель в начале декабря.

Повышение цен на нефть напрямую скажется на чистой прибыли производителей США. При этом отраслевые компании обязались поддерживать производство на прежнем уровне и использовать любое повышение цен для увеличения прибыли инвесторов или выплаты долга.

Согласно данным Rystad Energy, на двух крупнейших сланцевых месторождениях США нефтегазовые компании получают прибыль при ценах от 30 долларов до 40 долларов за баррель. Из-за повышения цен в этом году операционная прибыль сланцевой группы может вырасти на 32%, считают в Rystad.

Еще один фактор, который принесет пользу производителям, — это низкие затраты на нефтесервисные услуги. Избыточные мощности сланцевых нефтесервисных компаний привели к падению цен на их услуги, которые никак не удается повысить.

«Маржа ужасная, — сказал Крис Райт, исполнительный директор Liberty Oilfield Services, второй по величине компании по гидроразрыву в Северной Америке. — Сейчас она немного лучше, чем была шесть месяцев назад, но она все еще ужасна».

Liberty сохранила существующих клиентов во время пандемии, но цены остаются настолько низкими, что нет смысла искать новых. По словам Райта, спрос на услуги ГРП растет, но не достигает уровней, которые способствовали бы увеличению добычи сланцевой нефти в США.

По словам Линды Хтейн, старшего менеджера по исследованиям консалтинговой компании Wood Mackenzie, производители сланца исторически увеличивали бюджет добычи из-за роста цен на нефть. Но «на этот раз, возможно, все будет немного иначе», потому что мировой спрос остается неопределенным, сказала эксперт.

По словам Рауля Леблана, вице-президента поставщика данных IHS Markit, цены на нефть должны достичь уровня в 60–65 долларов США за баррель, чтобы восстановить добычу в США на 1 млн б/с при одновременном повышении доходности инвесторов. Руководители энергетических компаний в Колорадо, Оклахоме, Вайоминге и северном Нью-Мексико говорят, что средняя цена на нефть должна составить 56 долларов СШ за баррель, чтобы они могли существенно увеличить объемы бурения.

В прошлом году отрасль настолько снизила активность, что работы на месторождениях в этом году будут означать «смягчение последствий спада, а не рост», — сказал Сарп Озкан, старший директор аналитической компании Enverus.

Согласно прогнозам Управления энергетической информации (EIA), добыча сланцевой нефти в США по итогам декабря 2020 года должна была сократиться на 139 тыс. б/с.

На прошлой неделе Саудовская Аравия неожиданно объявила о добровольном сокращении нефтедобычи в феврале и марте на 1 млн б/с. Остальные члены ОПЕК сократят производство еще на 425 тыс. б/с.