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ОПЕК сообщила о снижении мировых запасов газа

ОПЕК сообщила о снижении мировых запасов газа Объем доказанных запасов газа в мире по итогам 2020 года снизился на 0,4% — до 206,7 трлн кубометров.
Энергетика
30 сентября 2021 г. 21:04
ОПЕК сообщила о снижении мировых запасов газа

Объем доказанных запасов газа в мире по итогам 2020 года снизился на 0,4% — до 206,7 трлн кубометров.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом говорится в ежегодном статистическом бюллетене ОПЕК.

Первенство по объемам доказанных запасов газа по итогам 2020 года сохранилось за Россией с показателем в 48,9 трлн кубометров (на 0,4% меньше, чем в 2019 году). На втором месте остался Иран: доказанные запасы в стране составляют 34 трлн кубометров (на 0,3% больше показателя 2019 года). Замыкает тройку Катар с объемами в 23,8 трлн кубометров.

Далее следуют Туркменистан, где доказанные запасы за год увеличились на 10,1% — до 15,4 трлн кубометров, а также США, где показатель снизился на 3,6% — до 13 трлн кубометров.

Саудовская Аравия расположилась на шестом месте: там объем доказанных запасов газа по сравнению с 2019 годом снизился на 10,5%, до 8,4 трлн кубометров. Замыкают десятку лидеров ОАЭ, Нигерия, Венесуэла и Алжир.

"Доказанные запасы природного газа в странах ОПЕК на конец 2020 года составляли 73,74 трлн кубометров, что на 1,4% ниже уровня конца 2019 года", — также говорится в бюллетене.

Отмечается, что мировая добыча природного газа в 2020 году снизилась на 3% — до 3,96 трлн кубометров.

В тройке лидеров газодобычи остались США (948,4 млрд кубометров, снижение на 1,6%), Россия (649,1 млрд кубометров, снижение на 6,3%) и Иран (253,8 млрд кубометров, как и в 2019 году).

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