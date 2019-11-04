ОПЕК+ может еще сильнее сократить добычу после декабрьской встречи

ОПЕК+ на заседании в декабре примет решение о дальнейшем снижении добычи нефти.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, этим мнением поделился министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в интервью агентству.

"Я полагаю, что продолжится снижение добычи нефти на встрече стран - участниц ОПЕК 5 декабря. Это означает, что ОПЕК будет снижать свои поставки на рынок", - сказал Б.Зангане.

На встрече страны-участницы ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года. По текущим данным, коммерческие запасы нефти в мире все еще превышают средний за пять лет показатель, что является целевым показателем для соглашения. Наблюдатели также отмечают признаки замедления темпов мирового экономического роста, что напрямую может снизить темпы роста спроса на нефть.