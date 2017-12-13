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    ОПЕК сократил добычу нефти в ноябре на 133 тыс. баррелей в день

    Добыча нефти в странах вне ОПЕК увеличилась на 810 тыс. баррелей в день© REUTERS/ Heinz-Peter Bader

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Добыча нефти в странах ОПЕК в ноябре снизилась на 133 тыс. баррелей или на 0,4%, до 32,45 млн баррелей/день. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в докладе ОПЕК.

    В докладе отмечается, что в ноябре глобальное нефтяное предложение в месячном сравнении увеличилось на 840 тыс. баррелей в день или 0,87%, до 97,44 млн баррелей в день.

    За этот период добыча нефти в странах вне ОПЕК увеличилась на 810 тыс. баррелей в день или на 1,42%, до 57,82 млн баррелей.

    Снижение добычи нефти привело к сокращению доли ОПЕК на мировом рынке до 33,3%. В странах ОПЕК больше всего нарастила добычу Нигерия (95,8 тыс. баррелей в день). В Анголе объемы добычи сократились на 108,7 тыс. баррелей вдень, в Саудовской Аравии – на 45 тыс. баррелей в день.

    Согласно прогнозам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,51 млн, до 98,45 млн баррелей в день.

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