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    ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В 2018 году рост мирового спроса на нефть оценивается в 1,5 млн баррелей в сутки, что не изменилось по сравнению с отчетом прошлого месяца.

    Как передает Report, об этом говорится в январском докладе ОПЕК.

    В публикации отмечено, что спрос на нефть в мире сейчас на уровне 98,78 миллиона баррелей в сутки, равноценный показатель был и в декабрьской оценке.

    ОПЕК также сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на уровне предыдущей оценки в 1,29 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, среднегодовой спрос на нефть в 2019 году, по ожиданиям ОПЕК, составит 100,08 миллиона баррелей в сутки.

    Кроме того, отмечено, что спрос будет расти в основном благодаря странам Азии, во главе с Индией, а также странам Северной и Южной Америки.

    Спрос на нефть ОПЕК в 2018 году без учета Катара, оценивается на уровне 31,7 миллиона баррелей в сутки, что на 1,2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня 2017 года. В 2019 году спрос на нефть ОПЕК прогнозируется на уровне 30,8 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 0,9 миллиона баррелей в сутки ниже оценки 2018 года.

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