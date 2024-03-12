ОПЕК сохранила прогноз по темпам роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах

ОПЕК сохранила прогноз темпа роста спроса на нефть в 2024 году на 2,2 млн баррелей в сутки и на 2025 год - на 1,85 млн б/с.

ОПЕК сохранила прогноз темпа роста спроса на нефть в 2024 году на 2,2 млн баррелей в сутки и на 2025 год - на 1,85 млн б/с.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в ежемесячном отчете организации.

Аналитики на 50 тыс. б/с повысили оценку спроса на нефть в 2023 году - до 102,21 млн б/с - и ожидают, что в нынешнем году потребление нефти увеличится на 2,25 млн б/с, что совпадает с оценкой прошлого месяца - до 104,46 млн б/с.

При этом внутри года на 10 тыс. б/с повышена оценка спроса в I кв. - до 103,33 млн б/с и на 210 тыс. б/с в IV кв. - до 104,46 тыс. б/с. Прогноз на II и III кварталы не изменился.

"Произведена небольшая корректировка вниз по Азиатско-Тихоокеанскому региону ОЭСР в I квартале 2024 года в связи с ожидаемым снижением показателей в промышленном и нефтехимическом секторах Японии и Южной Кореи. Однако это компенсируется корректировкой в сторону повышения в Индии и других странах Азии в связи с ожидаемыми улучшениями", - отмечается в отчете.

В ОПЕК полагают, что спрос на нефть в странах ОЭСР вырастет примерно на 0,3 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во главе с американскими странами ОЭСР он и далее будет поддерживаться незначительным ростом со стороны стран ОЭСР в Европе и АТР. В странах, не входящих в ОЭСР, спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 2 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря Китаю и поддержке со стороны Ближнего Востока, других стран Азии, Индии и Латинской Америки.

По мнению аналитиков, в 2024 году поддержку спросу окажет высокий спрос на авиаперелеты и автоперевозки, а также устойчивая промышленная, строительная и сельскохозяйственная деятельность, особенно в государствах, не входящих в ОЭСР. Также прогнозируется увеличение спроса на нефть со стороны нефтехимического сектора, в основном в Китае и на Ближнем Востоке.

В 2025 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,85 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигнет 106,3 млн б/с. Ожидается, что в странах ОЭСР рост составит 0,1 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как спрос в странах, не входящих в ОЭСР, увеличится на 1,7 млн б/с.