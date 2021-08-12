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ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть

ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть Рост мирового спроса на нефть в 2021 году составит 6 млн баррелей в сутки (б/с), оценка не изменилась по сравнению с июльской.
Энергетика
12 августа 2021 г. 15:12
ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть

Рост мирового спроса на нефть в 2021 году составит 6 млн баррелей в сутки (б/с), оценка не изменилась по сравнению с июльской.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в августовском отчете ОПЕК.

Ожидания по росту спроса не изменились, несмотря на улучшение основных макропрогнозов. В целом в 2021 году спрос на нефть восстановится до 96,6 млн б/с. Картель также сохранил оценку восстановления спроса и на 2022 год в объеме 3,3 млн б/с.

По оценке ОПЕК, глобальный спрос на нефть перешагнет отметку в 100 млн б/с во второй половине 2022 года, а в среднем по году составит 99,9 млн б/с. В организации считают, что пандемия в целом контролируется высокими темпами вакцинации и улучшенными методиками лечения.

Кроме того, ОПЕК повысила прогнозы роста поставок нефти от стран "не ОПЕК" как на 2021, так и на 2022 годы. В основном это связано с решением альянса ОПЕК + восстановить производство нефти, кроме того, рост добычи ускорится в Канаде, Китае, США, Норвегии и Бразилии.

Так, ОПЕК повысила прогноз по росту поставок от стран не ОПЕК на 2021 год на 0,27 млн б/с и на 0,84 млн б/с на 2022 год. Это связано с тем, что страны ОПЕК+ в июле приняли решение наращивать добычу темпами по 0,4 млн б/с в месяц до сентября 2022 года. В ОПЕК ожидают пересмотра прогнозов по добыче в США и в Канаде. При этом основными драйверами роста добычи нефти ОПЕК называет Канаду, Россию, Китай, США, Норвегию и Бразилию.

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Версия на азербайджанском языке OPEC neftə olan tələbin artım proqnozunu olduğu kimi saxlayıb

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