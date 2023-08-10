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ОПЕК сохранил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году

ОПЕК сохранил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 2,4 млн баррелей, до 102 млн баррелей в сутки.
Энергетика
10 августа 2023 г. 16:38
ОПЕК сохранил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году

ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 2,4 млн баррелей, до 102 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

"Мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,4 млн баррелей в сутки, не изменившись по сравнению с оценкой прошлого месяца", - отмечается в отчете.

Ожидается, что в регионе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) спрос на нефть в 2023 году вырастет на 74 тыс. баррелей в сутки, в среднем до 46 млн баррелей в сутки. В регионе, не входящем в ОЭСР, общий спрос на нефть вырастет почти на 2,4 млн баррелей в сутки, составив в среднем 56 млн баррелей в сутки.

В 2024 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 2,2 млн баррелей в сутки, что соответствует предыдущей оценке. Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос увеличится примерно на 0,3 млн баррелей в сутки. Наибольший прирост будет наблюдаться в странах Северной и Южной Америки.

Спрос в странах, не входящих в ОЭСР, может вырасти примерно на 2 млн баррелей в сутки, наибольший прирост придется на Китай, Ближний Восток и другие страны Азии, в дальнейшем спрос могут поддержать Индия, Латинская Америка и Африка.

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