ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,4 млн баррелей в сутки.

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,4 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в июньском докладе организации.

Организация по-прежнему ожидает, что мировой спрос на нефть в этом году составит в среднем 100,3 млн баррелей в сутки.

"Рост мирового спроса на нефть во втором квартале 2022 года в странах ОЭСР составил 3,4 млн баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос в странах, не входящих в ОЭСР, увеличился на 1,9 млн баррелей в день по сравнению с тем же кварталом 2021 года", — отмечается в докладе.

В первом квартале мировой спрос на нефть продемонстрировал уверенный рост – на 5,2 млн баррелей в сутки, в основном благодаря сильному экономическому подъему за счет ослабления коронавирусных ограничений.

ОПЕК ожидает, что восстановление мировых авиаперевозок и ослабление перебоев в цепочке поставок будут поддерживать спрос на нефтепродукты.