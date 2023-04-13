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ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть

ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей - до 101,9 млн баррелей в сутки.
Энергетика
13 апреля 2023 г. 16:07
ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть

ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей - до 101,9 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в апрельском докладе организации.

"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2023 год остается на уровне 2,3 млн баррелей в сутки, в целом не изменившись по сравнению с оценкой прошлого месяца… Прогнозируется, что в 2023 году мировой спрос на нефть составит в среднем 101,9 млн баррелей в сутки", - сказано в документе.

Отмечается, что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рост спроса на нефть был скорректирован в сторону понижения на все четыре квартала 2023 года.

В 2023 году, по прогнозам ОПЕК, в странах ОЭСР рост спроса на нефть составит 0,1 млн баррелей в сутки. А в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 2,2 млн баррелей в сутки.

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