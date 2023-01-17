ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2023 году

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году: по-прежнему ожидает роста на 2,2 млн баррелей в сутки, до 101,77 млн баррелей в сутки.

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году: по-прежнему ожидает роста на 2,2 млн баррелей в сутки, до 101,77 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в январском докладе организации.

"Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году не изменился, на уровне 2,2 млн баррелей в сутки. При этом в странах ОЭСР рост составит 0,3 млн баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 1,9 млн баррелей в сутки", - сказано в докладе.

Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос на нефть в 2023 году составит 101,77 млн баррелей в сутки против 99,55 млн баррелей в сутки в 2022 году.