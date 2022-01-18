О нас
Report Georgia
Аудио новости

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти вне организации на 2022 год

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти вне организации на 2022 год ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти вне организации в 2022 году на уровне 66,7 млн баррелей в сутки.
Энергетика
18 января 2022 г. 16:45
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти вне организации на 2022 год

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти вне организации в 2022 году на уровне 66,7 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из ежемесячного доклада организации.

"Прогноз по росту добычи жидких углеводородов вне ОПЕК в 2022 году также остается неизменным на уровне 3 млн баррелей в сутки год к году, в среднем до 66,7 млн баррелей в сутки", — говорится в докладе.

Оценка по добыче нефти и конденсата вне организации в 2021 году осталась практически неизменной — 63,6 млн баррелей против 63,7 млн в декабрьском докладе.

Наибольший рост добычи нефти среди стран, не входящих в ОПЕК, в текущем году ожидается в США, России, Бразилии, Канаде, Казахстане, Норвегии и Гайане.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Назначен новый начальник секретариата МВД
Назначен новый начальник секретариата МВД
18 января 2022 г. 09:29
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
17 января 2022 г. 16:36
Уникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
ФотоУникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
17 января 2022 г. 16:31
В структуре Государственной налоговой службы произведены изменения
В структуре Государственной налоговой службы произведены изменения
17 января 2022 г. 14:23
Депутат сейма: Поддержка территориальной целостности Азербайджана - принципиальная позиция Латвии
Депутат сейма: Поддержка территориальной целостности Азербайджана - принципиальная позиция Латвии
17 января 2022 г. 13:05
Боб Блэкмен: Великобритания готова поддержать диверсификацию экономики Азербайджана
Боб Блэкмен: Великобритания готова поддержать диверсификацию экономики Азербайджана
17 января 2022 г. 10:30
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
13 января 2022 г. 13:26
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi