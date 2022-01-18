ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти вне организации на 2022 год

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти вне организации в 2022 году на уровне 66,7 млн баррелей в сутки.

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти вне организации в 2022 году на уровне 66,7 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из ежемесячного доклада организации.

"Прогноз по росту добычи жидких углеводородов вне ОПЕК в 2022 году также остается неизменным на уровне 3 млн баррелей в сутки год к году, в среднем до 66,7 млн баррелей в сутки", — говорится в докладе.

Оценка по добыче нефти и конденсата вне организации в 2021 году осталась практически неизменной — 63,6 млн баррелей против 63,7 млн в декабрьском докладе.

Наибольший рост добычи нефти среди стран, не входящих в ОПЕК, в текущем году ожидается в США, России, Бразилии, Канаде, Казахстане, Норвегии и Гайане.