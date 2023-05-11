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ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году на уровне предыдущей оценки, ожидает роста показателя на 0,69 млн баррелей в сутки, до 12,57 млн баррелей в сутки.
Энергетика
11 мая 2023 г. 17:05
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году на уровне предыдущей оценки, ожидает роста показателя на 0,69 млн баррелей в сутки, до 12,57 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из майского доклада организации.

В предыдущем, апрельском, докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году на те же 0,69 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, до 12,57 млн баррелей в сутки. Таким образом, ожидания сохраняются на прежнем уровне.

Прогноз по добыче в докладе объясняется организацией "высоким уровнем бурения и заканчивания скважин".

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2021 году составила 11,25 млн баррелей, а в 2022 году - 11,89 млн баррелей в сутки.

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Версия на английском языке OPEC keeps forecast for US oil production in 2023

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