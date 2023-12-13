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ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году, по-прежнему ожидает увеличения добычи на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом – в среднем до 67,6 млн баррелей в сутки.
Энергетика
13 декабря 2023 г. 16:45
ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году, по-прежнему ожидает увеличения добычи на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом – в среднем до 67,6 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из декабрьского доклада организации.

"Прогнозируется, что добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 1,8 млн баррелей в сутки. Этот показатель практически не изменился по сравнению с оценкой роста в предыдущем месяце", – говорится в докладе.

Добыча в текущем году, как ожидается, достигнет в среднем 67,6 млн баррелей в сутки.

Уточняется, что пересмотр прогноза в сторону повышения в Латинской Америке компенсирован прогнозом в сторону понижения – в Индии, Великобритании, а также некоторых евроазиатских странах. Основными драйверами роста в 2023 году станут США, Бразилия, Казахстан, Норвегия, Гайана, Мексика и Китай, также сообщают в ОПЕК.

"Прогнозируется, что добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2024 году вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки, в среднем до 69 млн баррелей в сутки", – говорится в докладе. Оценка осталась практически неизменной по сравнению с ноябрьской. Уточняется, что пересмотр в сторону снижения прогнозов добычи в Казахстане и Омане компенсирован повышением прогноза в некоторых других странах.

Основными драйверами роста добычи нефти вне организации в следующем году, как ожидает ОПЕК, станут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан. При этом наибольшее снижение прогнозируется в Мексике и Малайзии.

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