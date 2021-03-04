ОПЕК+ сохранил добычу нефти на апрель

Россия сможет нарастить добычу на 130 тыс. б/с, а Казахстан - на 20 тыс. б/с

Переговоры стран ОПЕК+ завершились, по общему решению все страны, за исключением России и Казахстана, сохранят уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

"Да, договорились", - сказал он. При этом он пояснил, что Россия сможет нарастить добычу на 130 тыс. баррелей в сутки, а Казахстан - на 20 тыс. баррелей в сутки. Ранее два других источника сказали ТАСС, что министры приблизились к такому варианту решения.

На этом фоне котировки Brent расут более чем на 5%, превысив 67 долларов США за баррель.