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ОПЕК+ сохранил добычу нефти на апрель

ОПЕК+ сохранил добычу нефти на апрель Россия сможет нарастить добычу на 130 тыс. б/с, а Казахстан - на 20 тыс. б/с
Энергетика
4 марта 2021 г. 20:51
ОПЕК+ сохранил добычу нефти на апрель

Переговоры стран ОПЕК+ завершились, по общему решению все страны, за исключением России и Казахстана, сохранят уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

"Да, договорились", - сказал он. При этом он пояснил, что Россия сможет нарастить добычу на 130 тыс. баррелей в сутки, а Казахстан - на 20 тыс. баррелей в сутки. Ранее два других источника сказали ТАСС, что министры приблизились к такому варианту решения.

На этом фоне котировки Brent расут более чем на 5%, превысив 67 долларов США за баррель.

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