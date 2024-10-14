ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году на 100 тыс. б/с

Прогноз роста мирового потребления нефти в 2024 году пересмотрен в сторону снижения на 106 тыс. баррелей в сутки - до 1,93 млн б/с, что означает потребление нефти в нынешнем году в объеме 104,14 млн б/с.

Прогноз роста мирового потребления нефти в 2024 году пересмотрен в сторону снижения на 106 тыс. баррелей в сутки - до 1,93 млн б/с, что означает потребление нефти в нынешнем году в объеме 104,14 млн б/с.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Аналитики снизили оценки спроса в I квартале на 90 тыс. б/с - до 102,81 млн /с, во II кв. - на 250 тыс. б/с, до 103,36 млн б/с, в III оценка понижена на 80 тыс. б/с - до 104,73 млн б/с, а на IV кв. осталась без изменений - до 105,61 млн б/с.

Ожидается, что в 2024 году страны ОЭСР увеличат спрос на нефть на 100 тыс. б/с, в основном в Америке, а страны Европы покажут небольшое снижение. Страны, не входящие в ОЭСР, продемонстрируют рост потребления на 1,8 млн б/с, локомотивом выступит Китай, также покажут рост Индия, Ближний Восток и Латинская Америка.

Аналитики снизили прогноз роста спроса и на 2025 год - еще на 100 тыс. б/с из-за стран, не входящих в ОЭСР, и теперь ожидают, что потребление нефти в следующем году вырастет на 1,64 млн б/с - до 105,78 млн б/с (в странах ОЭСР ожидается рост на 100 тыс. б/с, остальной рост придется на страны, не входящие в ОЭСР).