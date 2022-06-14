О нас

ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти вне организации в текущем году

ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти вне организации в текущем году ОПЕК понизила прогноз по росту добычи нефти вне организации в 2022 году на 0,25 млн баррелей в сутки, до 2,15 млн баррелей в сутки.
Энергетика
14 июня 2022 г. 16:40
ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти вне организации в текущем году

ОПЕК понизила прогноз по росту добычи нефти вне организации в 2022 году на 0,25 млн баррелей в сутки, до 2,15 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в июньском докладе организации.

Согласно документу, рост добычи нефти вне ОПЕК на 2022 год пересмотрен в сторону понижения на 0,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом — до 2,15 млн баррелей в сутки, среднегодовой уровень составит 65,7 млн ​​баррелей в сутки.

Наибольшее увеличение показателя в текущем году придется на США, Канаду, Бразилию, Казахстан, Гайану и Китай. В частности в США, согласно прогнозу, добыча вырастет по сравнению с 2021 годом на 0,85 млн баррелей в сутки, до 12,04 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз по добыче нефти вне организации продолжает снижаться с начала года: в январе ОПЕК ожидала показатель на уровне 66,7 млн баррелей в сутки. В мае организация понизила прогноз по росту до 65,97 млн баррелей в сутки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
10 июня 2022 г. 09:52
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi