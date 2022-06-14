ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти вне организации в текущем году

ОПЕК понизила прогноз по росту добычи нефти вне организации в 2022 году на 0,25 млн баррелей в сутки, до 2,15 млн баррелей в сутки.

ОПЕК понизила прогноз по росту добычи нефти вне организации в 2022 году на 0,25 млн баррелей в сутки, до 2,15 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в июньском докладе организации.

Согласно документу, рост добычи нефти вне ОПЕК на 2022 год пересмотрен в сторону понижения на 0,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом — до 2,15 млн баррелей в сутки, среднегодовой уровень составит 65,7 млн ​​баррелей в сутки.

Наибольшее увеличение показателя в текущем году придется на США, Канаду, Бразилию, Казахстан, Гайану и Китай. В частности в США, согласно прогнозу, добыча вырастет по сравнению с 2021 годом на 0,85 млн баррелей в сутки, до 12,04 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз по добыче нефти вне организации продолжает снижаться с начала года: в январе ОПЕК ожидала показатель на уровне 66,7 млн баррелей в сутки. В мае организация понизила прогноз по росту до 65,97 млн баррелей в сутки.