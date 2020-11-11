О нас
Report Georgia
Аудио новости

ОПЕК снизил прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане

ОПЕК снизил прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане По предварительным данным в октябре среднесуточный объем добычи продемонстрировал снижение на 10 тысяч баррелей в сутки до 710 тысяч баррелей
Энергетика
11 ноября 2020 г. 20:56
ОПЕК снизил прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует в 2020 году снижение среднесуточной добычи жидких углеводородов в Азербайджане на 60 тысяч баррелей до 730 тысяч баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в ноябрьском отчете организации. Согласно обновленным прогнозам, в 2021 году ожидается незначительное снижение объема добычи жидких углеводородов - на 10 тысяч баррелей в сутки до 720 тысяч баррелей.

По предварительным данным в октябре среднесуточный объем добычи продемонстрировал снижение на 10 тысяч баррелей в сутки до 710 тысяч баррелей. При этом во втором квартале Азербайджан сократил добычу жидких углеводородов на 60 тысяч баррелей по сравнению с первым кварталом до 730 тысяч баррелей, а в третьем квартале - на 30 тысяч баррелей до 700 тысяч баррелей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке OPEC Azərbaycan üzrə maye karbohidrogen hasilatı proqnozunu azaldıb

Новости партнеров

Самое важное

Закир Гасанов: Азербайджанский народ 30 лет ждал этой победы
Закир Гасанов: Азербайджанский народ 30 лет ждал этой победы
11 ноября 2020 г. 11:53
Хулуси Акар: Продлившиеся 44 дня боевые действия будут обсуждать 44 года
Хулуси Акар: Продлившиеся 44 дня боевые действия будут обсуждать 44 года
11 ноября 2020 г. 11:30
Ильхам Алиев принял министров иностранных дел, национальной обороны и начальника Национальной разведывательной организации Турции
Ильхам Алиев принял министров иностранных дел, национальной обороны и начальника Национальной разведывательной организации Турции
10 ноября 2020 г. 22:25
Мехрибан Алиева: Территориальная целостность Азербайджана восстановлена
Мехрибан Алиева: Территориальная целостность Азербайджана восстановлена
10 ноября 2020 г. 18:40
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи со сбитым вертолетом
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи со сбитым вертолетом
10 ноября 2020 г. 18:15
Ильхам Алиев и Эрдоган поздравили друг друга с блистательной победой
Ильхам Алиев и Эрдоган поздравили друг друга с блистательной победой
10 ноября 2020 г. 13:08
Ильхам Алиев: Турция будет официально играть роль в урегулировании конфликта и контроле над прекращением огня
Ильхам Алиев: Турция будет официально играть роль в урегулировании конфликта и контроле над прекращением огня
10 ноября 2020 г. 11:58
Президент: В данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха
Президент: В данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха
10 ноября 2020 г. 11:03
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News
9 ноября 2020 г. 19:54
Видео из освобожденного от оккупации города Шуша
ВидеоВидео из освобожденного от оккупации города Шуша
9 ноября 2020 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi