ОПЕК снизил прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане

По предварительным данным в октябре среднесуточный объем добычи продемонстрировал снижение на 10 тысяч баррелей в сутки до 710 тысяч баррелей

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует в 2020 году снижение среднесуточной добычи жидких углеводородов в Азербайджане на 60 тысяч баррелей до 730 тысяч баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в ноябрьском отчете организации. Согласно обновленным прогнозам, в 2021 году ожидается незначительное снижение объема добычи жидких углеводородов - на 10 тысяч баррелей в сутки до 720 тысяч баррелей.

По предварительным данным в октябре среднесуточный объем добычи продемонстрировал снижение на 10 тысяч баррелей в сутки до 710 тысяч баррелей. При этом во втором квартале Азербайджан сократил добычу жидких углеводородов на 60 тысяч баррелей по сравнению с первым кварталом до 730 тысяч баррелей, а в третьем квартале - на 30 тысяч баррелей до 700 тысяч баррелей.

