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ОПЕК снизил прогноз добычи нефти в странах "не ОПЕК"

ОПЕК снизил прогноз добычи нефти в странах "не ОПЕК" Снижение прогноза на 2020 года связан с более низкой, чем ожидалось, добычей в Норвегии, США и Великобритании
Энергетика
11 ноября 2020 г. 18:11
ОПЕК снизил прогноз добычи нефти в странах не ОПЕК

ОПЕК ожидает падения добычи нефти в странах "не ОПЕК" в 2020 году на 2,43 млн баррелей/сутки - до 62,73 млн баррелей/сутки, а также прогнозирует рост добычи на 0,95 млн баррелей/сутки в 2021 году - до 63,68 млн баррелей/сутки.

Как передает Report, об этом сообщается в ноябрьском докладе организации.

Снижение прогноза на 2020 года связан с более низкой, чем ожидалось, добычей в Норвегии, США и Великобритании в III квартале 2020 года, поясняют в ОПЕК.

По оценке организации, снижение добычи нефти в России в 2020 году будет на уровне 1,09 млн баррелей/сутки - до 10,35 млн баррелей/сутки, в США - на 0,72 млн баррелей/сутки, до 17,71 млн баррелей/сутки.

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